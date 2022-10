Pri Hanu dogovor o nadaljevanju socialnega dialoga v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 27. oktobra - Predstavniki delavcev in delodajalcev v gostinstvu in turizmu, kjer sindikati zaradi nizkih plač in težkih pogojev dela rožljajo tudi s stavko, so se v torek sešli z ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom. Dogovorili so se za nadaljevanje pogajanj v sektorju, delodajalci pa so se zavezali, da bodo pripravili odgovor na sindikalne zahteve.