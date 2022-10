Visa ob okrevanju turizma z rastjo dobička in prihodkov

New York, 26. oktobra - Podjetje za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Visa je v zadnjem četrtletju poslovnega leta, ki ga podjetje začne oktobra, ustvarilo 3,9 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot pred letom dni. Prihodki so narasli za 19 odstotkov na 7,79 milijarde dolarjev. Rast je spodbudilo predvsem okrevanje turizma.