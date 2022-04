Visa v prvem četrtletju z rastjo poslovanja

New York, 27. aprila - Ameriški ponudnik storitev kartičnega poslovanja Visa je kljub inflaciji in posledicam vojne v Ukrajini v prvem četrtletju leta zabeležila rast poslovanja. Rast cen in globalne posledice vojne na vzhodu Evrope niso vplivale na zmanjšanje zasebne potrošnje in podjetje je z rastjo dobička in prihodkov preseglo pričakovanja trga.