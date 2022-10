Na ljubljanski univerzi opozarjajo na neurejene razmere in problem financiranja botaničnega vrta

Ljubljana, 25. oktobra - Na ljubljanski univerzi se zavedajo velikega pomena, ki ga ima ljubljanski botanični vrt, in že nekaj časa opozarjajo na neurejene razmere in problem financiranja. S tem so seznanili tudi pristojne institucije, ki so jim prisluhnile in obljubile, da se bodo zavzele za ustrezno reševanje problema, so za STA sporočili z univerze.