Častni znak svobode generaciji miličnikov, ki je takoj po šolanju prijela za orožje

Tacen, 25. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes na policijski akademiji v Tacnu za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije s častnim znakom svobode odlikoval generacijo miličnikov, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991 in še isto noč prejela osebno oborožitev in strelivo ter bila napotena v vojno.