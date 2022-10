Zanimivosti iz predsedniške palače: Predsedniki republike za zasluge podeljujejo znake, rede in medalje

Ljubljana, 19. oktobra - Najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo države so znaki, redi in medalje. Največ so jih izročili v prvem letu po osamosvojitvi Slovenije, ko jih je Milan Kučan podelil 142, skupaj v času svojega predsedovanja pa 745. Janez Drnovšek jih je podelil 219, Danilo Türk 141, Borut Pahor pa doslej 366.