Pogorele gozdove na Krasu bodo začeli obnavljati še letos

Miren-Kostanjevica, 24. oktobra - Gozdove, poškodovane v požaru na goriškem in delno komenskem Krasu, bodo začeli obnavljati še letos, so sporočili iz občine Miren-Kostanjevica. Akcije bodo potekale novembra in decembra. Zavod za gozdove je medtem resornemu ministrstvu že posredoval predlogu sanacijskega načrta za preprečitev nadaljnje degradacije gozdnih rastišč.