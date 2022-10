Odbor DZ za kmetijstvo skozi predloga proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 14. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na današnji seji seznanil s predlogom sprememb državnega proračuna za leto 2023 in predlogom proračuna za leto 2024. Za ministrstvo se sredstva prihodnje leto povečujejo za 23,3 milijona na 602,1 milijona evrov, za leto 2024 pa so predvidena v višini 589,6 milijona evrov.