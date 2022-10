Varnostni svet ZN soglasno sprejel resolucijo o Haitiju

New York, 22. oktobra - Varnostni svet ZN je v petek dokazal, da je še vedno sposoben doseči soglasje o perečih svetovnih problemih, ko je soglasno potrdil predlog resolucije, ki zahteva takojšen konec nasilja na Haitiju in uvaja sankcije proti odgovornim za ogrožanje miru in stabilnosti v najrevnejši državi sveta.