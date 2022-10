WHO: Zaradi pomanjkanja cepiva proti koleri prešli na en odmerek

Ženeva, 19. oktobra - Zaradi pomanjkanja cepiva proti koleri so v svetu prešli na začasen režim cepljenja z enim odmerkom cepiva namesto dveh, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bo sprememba strategije v času porasta izbruhov kolere v svetu omogočila uporabo cepiva v več državah.