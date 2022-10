Delo o dosežkih vrha EU (22. 10.)

Ljubljana, 21. oktobra - Peter Žerjavič v komentarju Evropska sezona kapic piše o evropskih voditeljih, ki so na vrhu EU po dolgih pogajanjih uspeli doseči kompromis za zaviranje energetske krize in znižanje cen plina. Avtor meni, da bo prihajajoča zima z manj stresa glede preskrbe s plinom sicer nekoliko lažja, a nevarnost večjih pretresov in tveganj ostaja.