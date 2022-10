Mladina o predsedniških volitvah (21. 10.)

Ljubljana, 21. oktobra - Gregor Repovž v komentarju Zadnje vprašanje piše o prihajajočih predsedniških volitvah. Avtor meni, da, so razmere v Sloveniji malce abnormalne, saj je izrazito močna skrajno desna populistična stranka, kar pa je obremenjujoče za volivce, ki si želijo zgolj voliti po svojih osebnih preferencah in so utrujeni od taktičnega ravnanja.