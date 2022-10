Steklarna Hrastnik prevzema steklarno v srbskem Paraćinu

Hrastnik, 21. oktobra - Steklarna Hrastnik prek svojega lastnika Global Glass prevzema srbsko steklarno SFS Paraćin. Ta bo postala njeno sestrsko podjetje in bo pomembno prispevala k realizaciji strateških načrtov skupine, so danes sporočili iz skupine Global Glass. Prevzem morajo odobriti še regulatorji, zaključen pa naj bi bil do konca prvega četrtletja 2023.