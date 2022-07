Steklarna Hrastnik lani z rastjo prihodkov in dobička

Hrastnik, 24. julija - Steklarna Hrastnik je lani ustvarila 77 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 37 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček se je povečal za 62 odstotkov na 11 milijonov evrov. Dobri lanski poslovni rezultati so po oceni vodstva družbe dokaz, da so dolgoročno strategijo zastavili pravilno in na pravih temeljih.