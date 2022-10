Scholz in Sanchez za izgradnjo plinovoda od Španije do Francije

La Coruna, 6. oktobra - Nemški kancler Olaf Scholz in španski premier Pedro Sanchez sta v sredo v La Coruni znova izrazila podporo dokončanju plinovoda MidCat do leta 2025. Ta plinovod bi Španiji omogočil, da čez Pireneje dobavlja plin iz Alžirije in drugod. A temu načrtu kljub energetski krizi še vedno nasprotujejo v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.