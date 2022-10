Kubanska raketna kriza pred 60 leti svet privedla na rob jedrske vojne

pripravil Antun Katalenić

Ljubljana, 20. oktobra - Mineva 60 let od kubanske raketne krize, ki je svet pripeljala do roba jedrske vojne. Več kot tri desetletja po koncu hladne vojne se znova krepijo strahovi pred uporabo jedrskega orožja. Bojko Bučar, starosta katedre za mednarodne odnose na FDV, je kljub temu zadržan do risanja vzporednic med kubansko in ukrajinsko krizo.