Ministrstvo v javno razpravo poslalo osnutek strategije digitalnih javnih storitev

Ljubljana, 19. oktobra - Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo poslalo osnutek strategije digitalnih javnih storitev 2030, s katero želi omogočiti integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo. Zainteresirano javnost vabi, da do 19. novembra poda svoja mnenja, predloge in stališča glede strategije.