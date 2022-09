Prijava nezgod in poškodb pri delu odslej le še na portalu Spot

Ljubljana, 1. septembra - Prijavo nezgod in poškodb pri delu na inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je od danes možno prijaviti le še prek portala Spot. K elektronski prijavi nezgod in poškodb so zavezani delodajalci, ki so vpisani v poslovni register Slovenije, so sporočili z inšpektorata.