Lani z vlaki prepeljali skoraj polovico več potnikov

Ljubljana, 19. oktobra - V notranjem železniškem prevozu so lani prepeljali okoli 11,5 milijona potnikov ali za 48 odstotkov več kot predlani. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa so prepeljali okoli 342.000 potnikov ali za sedem odstotkov manj. Skupno so vlaki lani prepeljali za 46 odstotkov več potnikov kot predlani.