Avgusta visoka rast prepeljanih potnikov v vseh oblikah potniškega prometa

Ljubljana, 14. oktobra - Avtobusi v javnem potniškem prometu so avgusta prepeljali precej več potnikov kot pred letom dni, tako v mestnem kot medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu. Povečalo se je tudi število potnikov v železniškem prometu, prav tako je več ljudi potovalo z letali in ladjami, ugotavljajo statistiki.