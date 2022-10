Banke v osmih mesecih s 330 milijoni evrov dobička pred davki

Ljubljana, 18. oktobra - Banke v Sloveniji so v prvih osmih mesecih letos ustvarile 330,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kaj je bilo 1,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ob ugodnem gibanju dohodkovnih kategorij je dobiček tudi posledica odločitev bank glede višine oblikovanja slabitev in rezervacij, so sporočili iz Banke Slovenije.