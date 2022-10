Kmetijski ministri EU o razmerah na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini

Luxembourg, 17. oktobra - V Luksemburgu so se danes sestali evropski ministri za kmetijstvo, kjer so so se predvsem osredotočili na razmere na kmetijskih trgih v luči ruske invazije na Ukrajino. Ob tem so poudarili vpliv višanja vhodnih cen in razpoložljivost gnojil na proizvodnjo. Zasedanja Sveta EU za kmetijstvo se je udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko.