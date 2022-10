Grška policija na meji s Turčijo našla 92 migrantov brez oblek

Atene/Ankara, 16. oktobra - Grška policija je ob meji s Turčijo po lastnih navedbah rešila skupino 92 nezakonitih migrantov, ki so bili goli in nekateri z vidnimi telesnimi poškodbami. Moške so našli v petek, potem ko so na gumijastih čolnih prečkali mejno reko Evros. Poleg grških mejnih policistov naj bi bili prisotni tudi sodelavci agencije EU za zunanje meje Frontex.