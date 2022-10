Boštjančič in Vasle v Washingtonu o razmeroma dobrem finančnem in gospodarskem stanju Slovenije

Washington, 15. oktobra - Svetovno gospodarstvo je v težavah, je pa Slovenija glede na vse, kar se dogaja, v razmeroma dobrem finančnem in gospodarskem stanju, sta ob konca zasedanja IMF in Svetovne banke v Washingtonu povedala minister za finance Klemen Boštjančič in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. V središču pogovorov je bila inflacija.