Letošnje zasedanje IMF in Svetovne banke v znamenju številnih kriz

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 7. oktobra - V Washingtonu se v ponedeljek začenja redno letno zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic IMF in Svetovne banke. Zasedanje bo letos potekalo v znamenju številnih kriz, udeležila pa se ga bo tudi slovenska delegacija pod vodstvom finančnega ministra Klemna Boštjančiča in guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta.