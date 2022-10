16. oktober - svetovni dan hrane

Ljubljana, 16. oktobra - Po svetu danes obeležujemo svetovni dan hrane. Letos je ta posebej osredotočen na temo prehoda na trajnostne prehranske sisteme. Trenutni prevladujoči sistem proizvodnje in porabe hrane je škodljiv tako za naravne vire kot za zdravje ljudi, zato so spremembe nujne, opozarjajo pri Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).