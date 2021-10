Svetovni dan hrane letos v znamenju skupnih prizadevanj za boljšo hrano in boljše okolje

Ljubljana, 13. oktobra - Bliža se svetovni dan hrane, 16. oktober, ki bo letos potekal pod sloganom Naša dejanja so naša prihodnost - Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje. Po podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) si več kot tri milijarde ljudi po svetu ne more privoščiti zdrave hrane.