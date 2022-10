Britanski Royal Mail dan po začetku nove stavke napovedal odpuščanja zaposlenih

London, 14. oktobra - Vodstvo britanske poštne skupine Royal Mail namerava do avgusta prihodnje leto odpustiti okoli 6000 zaposlenih, razlog za to pa pripisuje ogromnim finančnim izgubam, ki jih je po njihovi oceni povzročil stavkovni val zaposlenih. Ti se za višje plače borijo že vse od avgusta, ker napredka do sedaj ni bilo, so v četrtek znova začeli stavkati.