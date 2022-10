Britanski poštni delavci v dodatnih 19 stavk, tudi na črni petek

London, 1. oktobra - Zaposleni pri britanski poštni skupini Royal Mail bodo zaradi vse večjih nesoglasij glede plač in delovnih pogojev oktobra in novembra izvedli še 19 stavk, so ta teden napovedali v sindikatu telekomunikacijskih delavcev CWU. Stavke bodo imele dramatičen učinek, saj bodo potekale tudi na dneve, ko sta črni petek in kibernetski ponedeljek, so dodali.