Vodenje mariborske upravne enote začasno prevzema Nika Pozeb Kolenc

Maribor, 14. oktobra - Vodenje mariborske upravne enote je prevzela Nika Pozeb Kolenc, ki jo je ministrica Sanja Ajanović Hovnik na to mesto začasno imenovala po nedavni razrešitvi Roberta Pungerla, so za STA potrdili na ministrstvu za javno upravo. V.d. načelnice prihaja iz okrajnega sodišča, naloge pa bo opravljala do izbora novega načelnika oz. največ pol leta.