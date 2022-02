Krajevni uradi mariborske upravne enote znova odpirajo vrata

Maribor, 4. februarja - Krajevni uradi, ki delujejo na območju Upravne enote Maribor in so od 19. januarja zaradi bolniških odsotnosti in epidemioloških razmer začasno zaprli svoja vrata, bodo naslednji teden ponovno pričeli s poslovanjem, so sporočili iz uprave enote. Gre za krajevne urade v Račah, Hočah, Dupleku in Miklavžu na Dravskem polju.