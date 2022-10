Dnevnik o poti BiH v EU (14. 10.)

Ljubljana, 13. oktobra - Aleš Gaube v komentarju Veter sprememb v širitvenem tunelu piše o tem, da sta status kandidatke za vstop v EU že dobili Ukrajina in Moldavija, nanj pa še čaka Bosna in Hercegovina. Kot piše avtor, bi status kandidatke za to državo pomenil novo upanje in ustavitev teženj Milorada Dodika, a očitno bo BiH morala najprej izpolniti zahtevane pogoje.