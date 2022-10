Primorske novice o referendumu o postojnskem vojaškem vadišču (14. 10.)

Koper, 13. oktobra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Kdo se boji mnenja javnosti? piše, da do novega referenduma o vojaškem vadišču Poček v Postojni ne bo prišlo, saj postojnski občinski svetniki predloga niso niti uvrstili na dnevni red. Avtorica meni, da so s potezo, s katero so ljudem preprečili izražanje svoje volje, pokazali, da se volje ljudi bojijo.