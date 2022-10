Ikea v težavnem poslovnem letu s 6,5-odstotno rastjo letnih prihodkov

Stockholm, 13. oktobra - Švedski pohištveni velikan Ikea je v poslovnem letu, ki se je za podjetje končalo konec avgusta, vknjižil 44,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 6,5 odstotka več kot v predhodnem poslovnem letu, so danes sporočili iz podjetja. Minulo poslovno leto so v podjetju označili za težavno, na račun inflacije in umika iz Rusije.