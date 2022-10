Raziskava: Microsoft se v številnih državah izogiba plačevanju davkov

Seattle, 13. oktobra - Ameriški tehnološki velikan Microsoft se je v državah, kot so Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija, zaradi svoje zapletene strukture izognil plačilu več milijard dolarjev davkov, trdi raziskava mednarodnega centra za davčno odgovornost Cictar. V Microsoftu medtem zagotavljajo, da spoštujejo vse lokalne zakone in predpise.