Vrh G20 dosegel dogovor o obdavčitvi multinacionalk, manj ambiciozen pri podnebnih ciljih

pripravila Simona Grmek

Rim, 31. oktobra - Voditelji dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) so ob koncu dvodnevnega srečanja v Rimu potrdili zavezo o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, ni pa jim uspelo doseči dogovora glede podnebne nevtralnosti do leta 2050. So pa voditelji potrdili dogovor o minimalnem davku od dobičkov globalnih korporacij.