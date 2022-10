Zahodne zaveznice pripravljene na dolgoročno obrambno podporo Ukrajine

Bruselj, 12. oktobra - Predstavniki več kot 50 zahodnih držav, ki sestavljajo kontaktno skupino za obrambo Ukrajine, so se danes sestali v Bruslju in izrazili pripravljenost za nadaljnjo krepitev najnujnejših in dolgoročnih obrambnih zmogljivosti te države, je povedal ameriški obrambni minister Lloyd Austin.