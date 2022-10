DS izglasoval odložilni veto na spremembe družinskega zakonika

Ljubljana, 11. oktobra - DS je danes s 17 glasovi za in 11 proti sprejel odložilni veto na spremembe družinskega zakonika, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem. Po mnenju predlagateljev so spremembe, po katerih je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ki istospolnim omogočajo posvojitev otrok, zaobšle voljo ljudstva.