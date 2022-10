Mariborski svetovalni center obeležuje 70 let delovanja

Maribor, 12. oktobra - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, ki je najstarejša tovrstna ustanova v Sloveniji, beleži 70 let delovanja. Letno pomaga okoli 2500 posameznikom in glede na potrebe ne kaže, da mu bo kmalu zmanjkalo dela. Med drugim edini v širši okolici izvaja šolo za starše, ki vzgajajo otroke ločeno.