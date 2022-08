Spet v šolo: Raznolikost učencev terja tudi individualne pristope

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 31. avgusta - V osnovno šolo je vključena raznolika populacija otrok, kar pomeni, da se učitelji v razredu srečujejo z zelo različnimi učenci. Epidemija covida-19 je razlike še poglobila. "Pomembno je začeti in nadaljevati tam, kjer otroci so, ne pa tam, kjer naj bi glede na starost bili," pravijo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor.