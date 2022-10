Evropska komisija bo sprejela organizatorje uspešne pobude za zaščito čebel in kmetov

Bruselj, 10. oktobra - Evropska komisija je potrdila uspešno evropsko državljansko pobudo Rešimo čebele in kmete, potem ko je od organizatorjev prejela potrdilo, da je pobudo podprlo več kot milijon prebivalcev EU. Pobuda poziva k odpravi sintetičnih pesticidov do leta 2035. Komisija se bo v prihodnjih tednih sestala z organizatorji pobude, so sporočili iz Bruslja.