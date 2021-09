Evropska pobuda za zaščito čebel in kmetov zbrala več kot milijon podpisov

Bruselj, 29. septembra - Peticija, ki se zavzema za postopno prepoved uporabe sintetičnih pesticidov v EU ter posledično zaščito čebel in kmetov, je zbrala 1,05 milijona podpisov, je zapisano na spletni strani gibanja Rešite čebele in kmete. A na gibanju opozarjajo, da bi za zagotovljen uspeh do četrtka morali zbrati vsaj 1,15 milijona podpisov.