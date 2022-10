Po ruskih napadih več delov Ukrajine brez elektrike in vode

Lvov/Harkov, 10. oktobra - Po ruskih napadih, ki so danes pretresli več ukrajinskih mest po vsej državi, iz več regij poročajo o izpadih elektrike in vode. Energetska infrastruktura je bila med drugim poškodovana v Lvovu na skrajnem zahodu in v Harkovu na vzhodu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije.