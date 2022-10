V Evropi obsodbe ruskih napadov, Zelenski za odločen odziv Zahoda

Kijev/London/Bruselj/Berlin/Pariz/Rim, 10. oktobra - V evropskih prestolnicah in EU so se na današnje ruske napade, ki so pretresli več mest širom Ukrajine, odzvali z ogorčenjem in obsodbami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih danes govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, da bi pozval k odločnemu odzivu proti Rusiji.