V ruskih napadih na Ukrajino mrtvi in ranjeni

Kijev, 10. oktobra - Iz Ukrajine danes poročajo o številnih eksplozijah v več mestih po državi kot posledici ruskih raketnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili v napadih, katerih tarča je bila tudi prestolnica Kijev, mrtvi in ranjeni. Iz Kijeva poročajo o petih mrtvih in dvanajstih ranjenih. Žrtve naj bi bile tudi drugod po državi.