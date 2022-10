Sydney podrl padavinski rekord zadnjih 70 let

Sydney, 6. oktobra - V največjem avstralskem mestu Sydney so letos zabeležili rekordno količino padavin v zadnjih 70 letih, in sicer 2216 milimetrov. V letošnjem letu so vzhodno obalo Avstralije že zaznamovale uničujoče poplave, medtem ko se zvezna država Novi Južni Wales pripravlja na novo močno deževje ta konec tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.