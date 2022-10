Voditelji Madžarske, Srbije in Avstrije o soočanju z migracijami

Budimpešta, 3. oktobra - Voditelji Madžarske, Srbije in Avstrije so na današnjem tristranskem vrhu o migracijah v Budimpešti razpravljali o trendih in prihodnjih nalogah pri soočanju z vse večjim migracijskim pritiskom. O tem so danes v Bratislavi razpravljali tudi notranji ministri Slovaške, Avstrije, Madžarske in Češke, ki so pozvali k okrepitvi zunanjih meja EU.