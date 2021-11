Razprava o Sloveniji v znamenju ostre izmenjave med in 't Veldovo in Tomčevo

Bruselj, 29. novembra - Razprava o oktobrski misiji odbora Evropskega parlamenta v Sloveniji je danes izzvenela v znamenju ostre izmenjave med evropsko poslanko Romano Tomc in vodjo delegacije Sophie in 't Veld. Tomčeva je izpostavila, da je misija zgrešila cilj, in 't Veldova pa je odločno zavrnila napade in EPP pozvala h konstruktivnemu sodelovanju.