Petkovičev Košarkar naj bo na festivalu otroškega in mladinskega filma Schlingel

Chemnitz, 26. septembra - Po nedavni premieri otroško-mladinskega filma Košarkar naj bo režiserja Borisa Petkoviča v Cankarjevem domu je film doživel nemško premiero na 22. mednarodnem festivalu otroškega in mladinskega filma Schlingel. Na sporedu festivala so štiri projekcije, prve sta se v ponedeljek udeležila režiser in slovenski veleposlanik v Nemčiji Franci But.