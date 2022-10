V času nacizma ukradena Chagallova slika na dražbi v New Yorku

New York, 10. oktobra - Slika belorusko-francoskega slikarja Marca Chagalla, ki je bila med 15 deli, ki so jih ukradli nacisti in jih je Francija nazadnje vrnila dedičem oškodovanih družin, bo naslednji mesec na prodaj na dražbi v New Yorku, je sporočila avkcijska hiša Phillips, poroča francoska tiskovna agencija AFP.